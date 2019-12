Stopmes: banchetto di raccolta firme della Lega anche a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. #StopMes, si chiama così la campagna politica e di raccolta firme della Lega, presente stamani a Montenero di Bisaccia, con l'attivista locale Pasquale Tieri e la consigliera regionale dell'Abruzzo Sabrina Bocchino.

Ecco il testo della petizione: «I sottoscritti impegnano il Governo Italiano a Non approvare la riforma del Mes in quanto serio pericolo per i risparmi degli Italiani e per la stabilità economica del Paese, ma anzi ad attivarsi per l'abolizione del MES stesso e per la restituzione del capitale versato.

Firma anche ai gazebo della Lega in tutta Italia!»

Uno dei temi più scottanti dell'attuale dibattito nazionale approda dunque sul territorio, in piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia.