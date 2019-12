Modifiche al regolamento sui dehors e targa contro il femminicidio, proposte approvate all'unanimità

TERMOLI. Al di là del fuori programma in Consiglio comunale, archiviate anche le questioni all'ordine del giorno. Passate a maggioranza le mozioni/ proposte all'Ordine del Giorno in Consiglio Comunale a Termoli, tranne l'emendamento all'approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina di installazione mantenimento e gestione dei Dehors, targato Movimento 5 Stelle, che è passato all'unanimità!

L'emendamento così recita: "Garantendo gli spazi e le misure previste dagli standard urbanistici vigenti, necessari al transito pedonale, alle vie di esodo, all'accesso con sedie a rotelle o carrozzine per i soggetti diversamente abili. Le pedane dovranno essere realizzate con elementi smontabili al fine di garantire l'igiene e la pulizia del suolo pubblico sottostante", così come all'unanimità è passata la mozione avente ad oggetto: "Installazione targa contro il femminicidio".

La difesa dei più deboli, rimane sempre e comunque, il fulcro dell'agire comune, in un concetto più ampio di "appartenenza" e di vivere sociale.