L'abbocco delle Sardine molisane

CAMPOBASSO. Quelli del Centrodestra hanno fatto dell’ironia sulle «Sardine» sin dal loro esordio in piazza Grande, a Bologna; ma in pochi hanno capito perché siano state battezzate in tal modo. Io credo che sia semplice ammettere per il solo fatto di avere completamente stivato gli spazi davanti a San Petronio, a Palazzo d’Accursio e dinanzi al voltone del Podestà. Il loro colpo di genio? Avere gabbato tutti mettendosi a fare l'opposizione all'opposizione, così da presentarsi come terzi.

Mi chiedo, a questo punto, se non sia stato quel gran genio del Cavaliere a suggerire alla Pascale di atteggiarsi a loro autorevole supporter, ponendo in essere un curioso rapporto strategico che parrebbe creare una sorta di ambiguità politica, incappando in quella particolarità tutta italiana che è propria dei ‘paraculi’. Poi la ‘folla’ s’è cominciata a diffondere, prendendo piede persino nel tranquillo Molise che pencola, da anni, da un Iorio ad un Frattura per finire in ultimo dai Toma e da quei suoi curiosi amici che, da destra, vanno a sinistra (e viceversa), a seconda dell’ùzzolo del momento. A Campobasso, esibendo un cartoncino con il disegno del pesce argentato, le ‘Sardine’ hanno sfilato lungo c.so V. Emanuele, dando la parola anche ad un giovane del Ghana che, in linea con gli immancabili principi di solidarietà, antifascismo ed antirazzismo, ha confermato di credere nella funzione democratica, pretendendo serietà dalla classe dominante.

La loro vorrebbe essere una mobilitazione per unire quei Molisani che intendono ritornare ad emergere. Insomma niente di nuovo sul fronte nostrano. Però, esaurito il ‘flash-mob’, si sono distratti ed hanno intonato “Bella ciao”, mettendo in apprensione un noto giornalista locale che ha tenuto a sottolineare:”Quello che accade dal Movimento del ‘77, dall'Autonomia e dagli Indiani metropolitani altro non è che il ripetersi della solita, perniciosa, inconcludente malattia di ritorno di certa Sinistra italiana: il ‘nannimorettismo’, espediente verbale utile a descrivere quel fiume carsico che, di tanto in tanto, riappare in superficie”.



Solita solfa, dunque. Oggi la Patria di Cuoco vanta anche una pagina Fb sulle ‘Sardine’ con cui si invitano i sindaci a scendere in piazza:“Non vorremmo amministratori che si nascondano dietro il dito della propaganda, ma dirigenti che ragionino scegliendo con cura le parole”. Chi può esservi che non condivida? “Saremmo contenti – è la chiusa - di abbracciare chi oggi indossa la fascia tricolore, partecipando alla vita politica del Paese”. Ma, già a Campobasso, erano poche centinaia, forse perché si sono autodeclinate in un'organizzazione che, sull’onda delle notizie arrivate da Arcore, hanno invitato persino Francesca Pascale, schieratasi inopinatamente col movimento. Curiosa anche l’affermazione di uno dei fondatori, il Gran Sardino Mattia Santori:”Il nostro motto è “stiamo vicino ai nostri politici. Noi non puntiamo il dito contro la politica”, come Grillo. Infine, ammiccando alla Pascale:”Berlusconi ha fatto meno danni a livello di tessuto sociale rispetto a Salvini. Aveva un approccio meno divisivo”.

Comunque, si dica quel che si vuole, ma è stato proprio grazie al termine “Sardina” che sono riuscite a porre a concretare un impatto interessante. Limitandoci ad un rapporto di tipo alimentare, questo pesciolino ‘deve’ mescolarsi con ‘fratelli’ più nobili al fine di rappresentare un valore aggiunto. Ma vi sono anche ‘sardine sfigate’, quelle che finiscono in una scatoletta.

C’è chi, come me, non le ama manco nel barilotto di legno. Io non le netto dal sale, ne odio la lisca e non penso manco ad adagiarla su di una fetta di pane imburrata. In sede alimentare, naturalmente! Fosse per me, direi che - in termini di comunicazione politica - la “Sardina” nasce povera, proprio grazie alla sua salinità, per cambiare natura solo per il fatto di vivere a lungo nella socialità del barilotto (luogo di integrazione per eccellenza). A quale profilo intende riferirsi il Quadrunvirato che le governa? La prima percezione, visto e ascoltato il loro giovanile leader, è che si siano ispirati alle sardine del Mare della Cantabria, sinuose, preziose (ma salottiere) come le ‘Madamin’ torinesi. Un'altra lettura porta ad affermare che le «Sardine» sarebbero i 5s che se, per un anno, sono stati catena alimentare della destra, subito dopo si sono acclimatati a sinistra. Nell'attesa io non mangio quelle salate del barilotto con il burro, lasciando al paziente lettore la corretta declinazione politica che preferisce.

Claudio de Luca