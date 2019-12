TERMOLI. Lo premettiamo, per avere contezza di tutto quello che ha affermato stamani, in sala giunta, il sindaco Francesco Roberti, affiancato dal suo vice, Enzo Ferrazzano, e dai consiglieri di maggioranza Enrico Miele, è il caso di vedere la versione integrale in video della conferenza con cui il primo cittadino ha replicato alle accuse di dormienza amministrativa e vigliaccheria politica, messi nero su bianco dall’opposizione dem martedì mattina, a poche ore dalla seduta di Consiglio comunale ultima, a nome dei gruppi Pd e Vota per te.

“Un comunicato stampa nel quale non ci sono delle critiche politiche ma solo offese, mi si addita di vigliaccheria politica. L’amministrazione, invece, ha svolto il proprio dovere e pretendo che i dipendenti comunali che sono servitori dello Stato, per questo io desidero che svolgano il loro ruolo in maniera trasparente e onesta. Quel “cerchio magico” che si era creato intorno all’amministrazione Sbrocca è stato spezzato dal giorno del nostro insediamento.

Voglio dimostrare le menzogne della minoranza di sinistra che ci accusano non so di cosa e loro sono stati il peggio del peggio.

Ho già inviato una richiesta al Mef affinché un loro ispettore venga a fare i controlli, e questo forse preoccupa qualcuno. Da qui la loro reazione veemente. C'è chi non dorme più bene la notte, forse. Non si tratta di una vigliaccheria politica, io faccio il sindaco con i mezzi che il mio ente ha a disposizione, a differenza di qualcun altro che per svolgere il ruolo di primo cittadino ha assunto una “balia” da 4.500 euro al mese.

Questo fa riferimento alla delibera di Consiglio che noi abbiamo portato al riconoscimento didebito di fuori bilancio in occasione degli eventi alluvionali in occasione del 10 di luglio, quando ci fu la bomba d’acqua, noi abbiamo ottemperato secondo quanto prescrive la legge: come evento eccezionale vanno riportati in consiglio comunale va pagata la ditta che ha svolto i lavori. Loro ci accusano di lassismo: io controllerò i tempi tecnici di chi ha lavorato la pratica e la sottoposta alla politica.

Io ero in mezzo all’acqua come sindaco come capo della Protezione civile ho svolto il mio dovere.

La legge dice che dopo 20 giorni del conto questo documento va portato prima in giunta e poi in Consiglio. Questa proposta è stata messa nella piattaforma Urbi il 22settembre e in quella data io ho fatto giunta a quel punto la pratica torna agli uffici preposti per la pratica.

Loro ci accusano che la proposta di Consiglio dal momento che viene deliberata in giunta è stato fatto fuori tempo. Qualcuno è non certo la politica siè preso il tempo che gli sembrava giusto prendersi dal 22 agosto al 24 ottobre. Le menzogne di queste persone che hanno la memoria corta e mi rivolgo anche alla Vigilante, persona molto puntuale: nel 2015, in seguito agli eventi atmosferici dopo gli la delibera di giunta è stata fatta 13 novembre 2015.

A Sbrocca che mi accusa di non controllare lui invece erai mpegnato nella altre sue attività, tipo il consorzio industriale, per questo gli serviva un consulente che ci è costato 500.000 euro in 5 anni, chiudendo il suo mandato con un disavanzo un milione e mezzo di euro dell'ente. La loro reazione che non si tratta di una sterile opposizione, è dovuta al fatto che Roberti sta scardinando il cerchio magico che si era creato intorno alla precedente amministrazione».

Poi, com’è desumibile dal video, si parla di provvedimenti disciplinari a Vigili che non salutavano il sindaco e i rimborsi chiesti da Sbrocca e Gallo; missioni da chiarire e verifiche che saranno fatte a tappeto.