Aree interne e sanità: risorse combinate, l'idea del Ministro del Sud Provenzano

TERMOLI. Delegazione sdoppiata, quella che nel pomeriggio di oggi ha dato seguito politico a Roma alla manifestazione di piazza, quella di mera protesta a difesa della sanità pubblica. Dal Ministro per il Sud Roberto Provenzano sono giunti Laura Venittelli, Debora Staniscia, Caterina Cerroni, Giuseppina Catarro e Giovanni Di Nucci. Il Ministro ha accolto con favore questo vertice, poiché si è espresso con chance di integrazione di temi territoriali che abbinino aree interne disagiate e sanità. Il Molise ne comprende 4, ma anche poli come Isernia e Termoli, nel proprio bacino d’utenza ospedaliero ne hanno ciascuna una parte. A illustrare le questioni sul tavolo sono state Cerroni, Di Nucci e Venittelli. Quest’ultima ha rappresentato la sintesi delle istanze avanzate e sottoscritte da tutti i comitati oggi presenti a Roma. In primis, il forte squilibrio tra sanità pubblica e privata, vissuta autenticamente come gap in Molise: oltre il 40% dei posti letto e convenzioni che di fatto mettono all’angolo la programmazione sanitaria regionale, con tagli continui, frutto del commissariamento 12ennale.