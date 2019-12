Provenzano: «Rivedremo l'istruttoria del Cis Molise», la Venittelli plaude al Ministro del Sud

TERMOLI. Non solo sanità nell’incontro di ieri col Ministro del Sud Giuseppe Provenzano a Roma. Lo riferisce la dirigente nazionale dem Laura Venittelli, con un post Facebook che apre nuovi scenari anche sul Cis Molise, ossia il Contratto istituzionale di sviluppo siglato dal premier Giuseppe Conte nell’autunno a Campobasso.

«Ed il Ministro Provenzano, ieri, ha sentenziato “anche sui Contratti istituzionali di sviluppo (tanti soldini per il Molise) li rivedremo con un’istruttoria veramente seria ed alla luce del sole".

I contratti istituzionali di sviluppo sono nati per creare posti di lavoro, per dare infrastrutture a un Molise privo di strade "vere", per creare uno sviluppo del territorio che sia degno di questo nome e non per accontentare gli amici degli amici nella solite opere di cui non si ricorderà nessuno e che saranno, nel tempo, le solite cattedrali nel deserto. Bravo Ministro, anche i molisani hanno diritto ad una programmazione che guardi al futuro».