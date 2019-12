CAMPOBASSO. Il Governatore del Molise Donato Toma ha annunciato l'approvazione del Patto per la Salute 2019-2021 con un video diffuso sulla pagina istituzionale della Regione Molise, ripreso anche dalle agenzie di stampa nazionali.

Come ha subito commentato il presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice, «Buone notizie, il Patto per la Salute 2019/21 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. Ora sarà possibile modificare il DM 70/2015 (Balduzzi) e quindi ottenere quelle deroghe indispensabili per la rete ospedaliera del Molise».