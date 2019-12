TERMOLI. Un 2019 importante quello che va a concludersi per la Lega. Nonostante gli alti e bassi di Salvini a livello nazionale, ma i sondaggi vanno presi con le molle e resta scolpito nella pietra il 34% preso alle elezioni europee di fine maggio, a Termoli nelle ultime elezioni amministrative il simbolo una volta osteggiato oltre il confine dell'Emilia Romagna è stato capace di mettere a segno 4 seggi in Consiglio comunale, primo gruppo in assoluto, di conquistare la presidenza del Consiglio e di essere rappresentata in giunta.

Anche per celebrare questo traguardo, a sei mesi dal voto, ieri sera in un locale del centro, "La Sacrestia", si è riunita gran parte della lista che ha concorso e vinto le comunali in tarda primavera, alla presenza dell'assessore regionale Luigi Mazzuto, ex coordinatore regionale ma comunque esponente di riferimento sul territorio.

Mancava l'assessore all'Ambiente Rita Colaci, impegnata altrove, mentre presenti i 4 consiglieri comunali, Michele Marone, Annibale Ciarniello, Bruno Fraraccio e Pino Nuozzi, oltre a candidati e militanti locali.

Una serata più conviviale che politica, che si è chiusa con una torta con tanto di simbolo di partito.