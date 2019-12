Ancora più torrenziale la seduta di Consiglio, si discuterà anche di droga e debiti fuori bilancio

TERMOLI. Avevamo preannunciato come fiume la seduta di Consiglio comunale convocata per oggi pomeriggio in prima convocazione alle 17. Dopo le ulteriori integrazioni urgenti dell'ultim'ora, allo stato sono 17 i punti in discussione.

Due sono adempimenti di bilancio, un paio di carattere urbanistico, tra cui la determinazione del prezzo di cessione per trasformare il diritto di superificie in titolo di proprietà nelle zone Pip e nei piani di zona. In agenda anche l'ordine del giorno sulla nomina del commissario della sanità dopo la sentenza della Corte costituzionale.

Ben 8 sono i dibattiti che scaturiranno dalla presentazione delle mozioni. Gli argomento spaziano dalle fototrappole alle discariche abusive, dal decoro urbano e dalla messa in sicurezza di Rio Vivo ai distributori di acqua micro-filtrata. Inoltre, verde urbano e Norma Fraccaro sul decreto crescita. Infine, la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e i fuochi d'artificio da mettere al bando per Capodanno e le festività natalizie.

Come detto, ieri c'è stata una integrazione, che porta da 13 a 17 i temi iscritti all'ordine del giorno. Si tratta di due distinti riconoscimenti di debiti fuori bilancio e immaginiamo che su questi il sindaco Francesco Roberti qualcosa avrà da dire, viste le recenti polemiche; quindi spazio alla mozione sul Plastic Free Challenge e la distribuzione di borracce a tutti gli studenti della scuola dell'obbligo, infine un'ultima mozione sulla prevenzione e sensibilizzazione in materia di dipendenze da droghe.