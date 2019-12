In Consiglio non si vota per la Segre, sanità: l'aula si schiera contro i commissari esterni

Politica di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Una seduta di consiglio lunga quasi 4 ore, con 17 punti all'ordine del giorno, ma sostanzialmente riassumibile nel sì, a maggioranza, sull'ordine del giorno contro i commissari esterni alla sanità, corroborato dagli interventi del sindaco Francesco Roberti e di alcuni consiglieri, tra cui Ciarniello, e la pregiudiziale alla discussione della mozione sulla cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Nel mentre, con le assenze per motivi di lavoro di Sbrocca e Di Michele, si è discusso di commissioni e gettoni di presenza, di debiti fuori bilancio e un lungo excursus ambientale, su vari argomenti. Ben 10 le mozioni presentate, nove quelle discusse, alcune giunte forse troppo tardi in aula rispetto agli accadimenti che nel frattempo hanno mutato lo status quo ante. Interessante la discussione sulla proposta delle casette dell'acqua, che ha permesso a sindaco e Aufiero di rendere edotti tutti delle iniziative congiunte avviate con Molise Acque, relative all'erogazione dell'acqua di sorgente del Matese.

