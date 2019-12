Guglionesi, il sindaco Bellotti nomina la giunta con 4 assessori

GUGLIONESI. Il sindaco di Guglionesi, ìMario Bellotti, con i decreti sindacali n.40/41/42/43 del 20.12.2019 ha nominato i componenti della Giunta municipale del Comune di Guglionesi.



Vicesindaco Senese Giuliano, componente della Giunta comunale con deleghe: Lavori pubblici, Urbanistica, Politiche abitative di edilizia pubblica, Politiche energetiche;



Aristotile Giuseppe, Assessore componente della Giunta comunale con deleghe: Protezione Civile, Sport (promozione ed eventi), Manutenzione ordinaria del patrimonio disponibile, Servizio igiene ambientale e verde pubblico, Reti ed infrastrutture, Trasporti, Risorse umane e politiche del personale, Polizia locale per la sicurezza;



D’Onofrio Giuseppina, Assessore componente della Giunta comunale con deleghe: Ambiente (polo impiantistico gestione rifiuti e raccolta differenziata), Decoro urbano, Servizi cimiteriali, Lotta al randagismo;



Addesa Stefania, Assessore componente della Giunta comunale con deleghe: Istruzione scolastica, Servizi all'infanzia, Pari opportunità, Commercio Fiere e Mercati.



"Nel mese di gennaio 2020 - ha dichiarato il Sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, al termine del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2019 - si procederà con le deleghe ai Consiglieri comunali. Operativa, dunque, la Giunta municipale del Comune di Guglionesi. Ringrazio tutti per la disponibilità e per l'impegno nell'azione amministrativa".