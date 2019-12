TERMOLI. «Liberi dalla droga, mai schiavi». E’ questa la campagna di prevenzione lanciata da Fratelli d’Italia a Termoli, sia dal gruppo istituzionale (consiglieri e assessore) che dalla struttura di partito.

Una iniziativa lodevole, contro una delle piaghe più virulente della società, che si fonda sul deliberato votato all’unanimità nell’ultima seduta di Consiglio comunale, quella di giovedì scorso.

«Si impegnano sindaco e giunta ad assegnare a un componente dell’attuale giunta una delega specifica nella lotta alla droga e alle dipendenze patologiche, con l’incarico di promuovere e coordinare l’azione del Comune in questa materia».

Inoltre, sempre in quel deliberato, «Si impegnano a valutare la possibilità di istituire, di concerto con l'Asrem, un Osservatorio Comune sulle droghe e sulle dipendenze patologiche, formato da esperti, rappresentanti dei servizi scolastici, sociali, delle forze dell'ordine e della Polizia municipale e ad avviare su tutto il territorio comunale campagne informative di sensibilizzazione e prevenzione in materia di dipendenze patologiche da droghe, rivolte in particolare alla fascia di età giovanile, al contesto scolastico e al conseguente supporto genitoriale».

A presentarla, ieri mattina in conferenza stampa, il capogruppo Antonio Di Brino, Costanzo Della Porta, Luciano Paduano, Italo Di Iorio e Francesco Cappiello, che Termolionline ha seguito il diretto Facebook e che vi ripropone qui integralmente, corredata dall'intervista allo stesso Di Brino.