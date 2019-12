«Domenica al Consiglio regionale in difesa dei lavoratori del Trasporto pubblico»

CAMPOBASSO. «Domenica in Consiglio regionale per difendere i lavoratori del Trasporto pubblico. Presenteremo come sempre le nostre proposte. Chiediamo soprattutto tutele per i pagamenti ai dipendenti, penali o rescissione del contratto per le aziende inadempienti, ma anche un contratto ponte che risistemi il settore in attesa di un nuovo bando. Un bando che vogliamo con procedura aperta e lotto unico per ottimizzare le corse evitando duplicazioni, quindi garantendo efficienza ed economicità».

Con questo post i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno reso nota la loro posizione rispetto a una delle vertenze politiche e amministrative più urticanti.

Noto lo strappo di Iorio rispetto all'ipotesi di doppio bando avanzata dall'assessore Niro, con Toma che cerca di fare l'alchimista, presentando due emendamenti al testo di legge: numero di lotti e procedura di gara "generici", ossia uno o più lotti.

Numerosa la presenza dei lavoratori, che stanno seguendo le fasi della seduta a Palazzo D'Aimmo, sacrificando la domenica pre-natalizia.