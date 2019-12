Fanelli: «Maggioranza ko, è inadeguata e senza più numeri»

CAMPOBASSO. «Il Governo regionale va sotto sulla proposta di legge sul trasporto pubblico locale!»

Lo ribadisce la capogruppo dem Micaela Fanelli.

«Una debacle politica che ha l’unico merito di aver impedito il pastrocchio amministrativo, lavorativo e sociale di iniziativa della Giunta regionale, che dopo un anno e mezzo di proclami e il maldestro tentativo di riformare il settore del trasporto pubblico, con un colpo di mano in prossimità del Natale, viene malamente battuta in aula.Quindi, niente doppio lotto e niente procedura di gara ristretta, le due note dolenti - tra le tante – della proposta targata Toma e Niro, sulla quale anche il Partito Democratico aveva presentato specifici emendamenti, nel tentativo di evitare un disastro legislativo che avrebbe aumentato – e non ridotto – le disuguaglianze territoriali, abbassato la già pessima qualità del servizio, non garantito i diritti dei lavoratori.Aspettiamo ora il Piano dei trasporti, quello dei servizi minimi nuovo e corrette procedure di gara, annunciando fin da ora che il Gruppo Pd vigilerà per garantire un Tpl all’altezza delle necessità dell’utenza, che sappia tutelare il personale in servizio e restituisca dignità al settore del trasporto pubblico molisano. Più moderno, efficiente ed equo.

Resta agli atti, ancora una volta, l’inadeguatezza politica e amministrativa di una maggioranza che ormai non ha più neppure i numeri per governare».