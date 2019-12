Fontana: «La giunta Toma è al capolinea»

CAMPOBASSO. "Io voterò NO, tutti coloro che si ritengono in maggioranza votino NO"

Questa è la dichiarazione di Donato Toma un attimo prima del voto che si è concluso con 11 SI e 10 NO.

La maggioranza Toma è minoranza.

Questo è il dato politico più significativo dall'inizio della legislatura.

È arrivato ieri su un tema fondamentale per la Regione: il trasporto pubblico locale.

Sanità a parte, il TPL è il tema che incide maggiormente sul bilancio, di esclusiva competenza regionale, caratterizzante di ogni azione di governo regionale. Un tema importantissimo.

La proposta di riforma del settore dei trasporti era targata Vincenzo Niro e proposta al Consiglio da tutta la Giunta Toma. Un'iniziativa di governo fortemente voluta.

È stata sonoramente bocciata.

Significa che non c'è continuità politica tra Giunta e Consiglio, ovvero che non ci sono più le condizioni di governabilità.

Ad aggravare la debacle c'era il clima da "finale di Champions League" che lo stesso governo regionale ha creato intorno al Consiglio di ieri, convocato di domenica 22 dicembre, alle 9:00 di mattina chiamando allo straordinario i dipendenti del Consiglio, alla presenza della stampa, dei tecnici dell'assessorato, di decine di lavoratori e sigle sindacali.

Tutto questo aggravio d'impegno per farsi bocciare la proposta.

Altrettanto inutile il tentativo del Presidente Toma di rimangiarsi la delibera della sua stessa Giunta, più che un emendamento è stata una resa con tentativo di armistizio.

Naufragato anche questo.

Finisce malissimo per il Governo regionale, maggioranza Toma sconfitta 11 a 10.

Ancora una volta.

Indipendentemente dal numero di lotti, la Giunta Toma è chiaramente al capolinea.