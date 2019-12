Città dei Motori, Sabella replica alla Fiom: «In contatto a distanza, siamo quasi nel 2020...»

TERMOLI. Dopo l'affondo della Fiom-Cgil sull'assenza del comune di Termoli al coordinamento nazionale Città dei motori, replica il consigliere di maggioranza Vincenzo Sabella.

«In qualità di rappresentante delegato dell'amministrazione comunale presso l'associazione nazionale "città dei motori" sento l'obbligo di replicare all'articolo pubblicato ieri nel quale la Fiom-Cgil accusava il comune di Termoli di aver disertato l'incontro promosso dalla su citata associazione e al quale dovevano partecipare tutti i rappresentanti dei comuni che ospitano, nel proprio territorio, siti produttivi Fca, obbligo che sento di avere non tanto verso la scrivente associazione sindacale ma soprattutto nei confronti dei colleghi dipendenti Fca tutti e dei cittadini Termolesi che rappresento nell'assise comunale e di conseguenza presso la città dei Motori.

Lo scorso 19 dicembre sia il sottoscritto che il Sindaco Francesco Roberti, entrambi impegnati anche a livello Provinciale rispettivamente nei ruoli di consigliere con delega al personale e Presidente della Provincia di Campobasso avevamo impegni precedentemente assunti e fissati presso la Provincia di Campobasso, ciò non ci ha impedito comunque di essere in costante contatto con la riunione tenutasi a Roma presso la sede nazionale dell'Anci. Agli scriventi sfugge che nel 2020 a tecnologia consente di seguire gli incontri anche a distanza, e che la partecipazione non è relegata alla sola presenza fisica. La partecipazione è stata talmente attiva al punto di condividere il documento finale in diretta e ovviamente prima che lo stesso fosse approvato dall'assemblea per essere poi inviato al Ministro competente.

Mi preme inoltre ricordare che nel 2015 il Comune di Termoli ha aderito alla associazione su mia proposta e che il sottoscritto ha partecipato personalmente a decine di incontri e iniziative promossi dall'associazione Città dei Motori. Si invitano pertanto gli scriventi ad informarsi, anche per le vie brevi, al fine di evitare simili figuracce. Il Comune di Termoli sino a quando sarà rappresentato da questa amministrazione sarà sempre in prima linea e dedicherà la massima attenzione riguardo alle tematiche inerenti le politiche industriali e occupazionali in particolar modo quelle riguardanti il sito produttivo Fca di rivolta del Re, sempre con spirito costruttivo, e con un approccio positivo e lungimirante, nell'ottica della tutela e, laddove possibile, dell'incremento dei livelli occupazionali. Sabella Vincenzo consigliere comunale e delegato all'associazione nazionale Città dei motori».