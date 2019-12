TERMOLI. Primi sei mesi da presidente del Consiglio comunale per l'avvocato Michele Marone, al secondo mandato elettivo consecutivo a Termoli, dopo il primo vissuto all'opposizione dell'amministrazione Sbrocca e proprio sulla scorta dell'eredità politica e amministrativa lasciata dalla precedente gestione in via Sannitica si esprime l'esponente leghista, che parla di una fase iniziale del nuovo corso improntata a tamponare situazioni emergenziali.