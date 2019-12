Borgo spento a Natale, i dem a Barile: «Hai la memoria corta»

TERMOLI. La scelta di campo maturata nella scorsa primavera, con parte del centrosinistra transitato nelle file del centrodestra, soprattutto nelle liste che fanno capo all’assessore regionale Vincenzo Niro, ha causato una frattura netta tra chi è rimasto nel perimetro di appartenenza.

In tanto hanno evidenziato la diversa organizzazione delle festività natalizie a Termoli, rispetto a località del basso Molise, e c’è chi ha criticato l’atmosfera poco coinvolgente del borgo antico, giustificate così dall’assessore alla Cultura Michele Barile, “In quanto alla polemica sulla scarsa considerazione del Borgo Antico rispetto agli eventi natalizi, voglio solo precisare che le scarse risorse economiche che la nostra amministrazione ha ereditato dalla precedente quest’anno non ci hanno permesso di fare una ampia programmazione di eventi”.

Parole che hanno provocato la reazione delle liste dem (Pd, VotaxTe e Italia in Comune).

«Vorremmo precisare quanto segue. Caro assessore Barile, in merito alle dichiarazioni sopra riportate, forse dimentichi che facevi parte anche tu della precedente amministrazione e per eventi e iniziative varie, anche promosse da te in persona, di soldi ne hai spesi! Per reperire delle risorse, poi, pensa alla moltitudine di commissioni che fate! Per queste i soldi sono usciti, per il Borgo no. Bravo! Infine, visto che meditavi, con grande coerenza, di trasferirti, così come hai pianificato il passaggio da uno schieramento ad un altro, potevi pianificare anche di conservare delle risorse economiche per la tua nuova programmazione».