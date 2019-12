TERMOLI. «Lo stato confusionale è peggio dell’influenza: contagia anche il presidente Marone». Con questa frase la commissaria del circolo dem Maricetta Chimisso commenta le parole dell'esponente leghista, a capo del Consiglio comunale, rilasciate a Termolionline con una video-intervista.

«In una sua recentissima intervista video il presidente del Consiglio comunale traccia una valutazione dell’operato dell’amministrazione di centro (?) destra e afferma testualmente che i primi sei mesi della sua amministrazione sono stati dedicati a lavorare sulle emergenze e a tamponare i danni che la precedente Amministrazione di sinistra (?) aveva causato. Sicché ora toccherà a questo governo di “moderati (?) ”risollevare le sorti della città. Ci aiuti a capire, Presidente Marone: quand’è che la Lega, il suo partito, è diventato un partito di moderati? E poi, ci perdoni: forse lei dimentica che l’Amministrazione Sbrocca è stata un’amministrazione di centrosinistra, e che un bel pezzo di quel centro ora siede accanto a lei sugli scranni del consiglio comunale. Anzi ci siede proprio quel pezzo che si doveva premurare di evitare i debiti fuori bilancio di cui lei si lamenta. Insomma, vi siete presi il pezzo che ha causato le “macerie”, lo avete promosso vicesindaco e poi gli tirate addosso gli stracci: accade che la cura sia peggiore della malattia.

Tuttavia, caro Presidente Marone, ci deve perdonare: lei ha più volte ripetuto che è giunto il momento di lavorare agli obiettivi del mandato Roberti, ma non ne ha citato neppure uno. Forse non se li ricorda nemmeno lei. Però ricorda bene il lavoro fatto sul depuratore del Sinarca e la canalizzazione di Pantano Basso, due fiori all’occhiello dell’Amministrazione Sbrocca. La ringraziamo per averli ricordati anche ai termolesi».