Replica immediata di Marone: la città ha sonoramente bocciato i 5 anni a trazione Pd

TERMOLI. Arrivata a strettissimo giro di posta la replica di Michele Marone rispetto all'attacco del centrosinistra di ieri sera.

Vorrei tranquillizzare subito la signora Chimisso e l'opposizione, rassicurandoli che il sottoscritto, fortunatamente, non è stato contagiato da alcuna patologia influenzale e/o confusionale. Preso atto di tale realtà (evidentemente suo malgrado), forse è il caso che riflettano sul fatto che per ben cinque anni la sua amministrazione, invece di fronteggiare le emergenze della città e di andare incontro alle esigenze dei cittadini Termolesi, ha pensato solo alla procedura del tunnel, che, come è noto, è stata anche annullata dal Tar Molise perché dichiarata illegittima, oltre ad aver ingessato la viabilità del centro cittadino con l’infelice idea di chiudere al traffico parte di Corso Umberto I, nonché di perdere il vessillo della Bandiera Blu.

Quanto poi alle osservazioni/ provocazioni, mi consentano, le stesse risultano decisamente sterili e fini a se stesse anche sotto il profilo di una mera dialettica politica. La riprova di ciò sta nel fatto che la Città di Termoli ha sonoramente bocciato l’inefficienza della sua amministrazione a trazione “Pd”. La confusione, quindi, alberga altrove e certamente non nella mia persona. L’occasione è gradita per farle i miei migliori auguri di buon anno. Cordialità Michele Marone».