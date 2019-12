In aula per discutere di raddoppio ferroviario, botti di fine anno

TERMOLI. Consiglio comunale di fine anno, alla vigilia di San Silvestro, dalle 9 in via Sannitica e non sarà una passerella di ordinaria amministrazione. Ci attendiamo una contrapposizione politica piuttosto aspra, non fosse altro per i numerosi adempimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ben 5, e per la proposta di approvazione dello schema di protocollo d’intesa sul raddoppio ferroviario, che nell’autunno ha visto spesso battibeccarsi il sindaco Francesco Roberti col suo predecessore Angelo Sbrocca.

Gli altri 4 argomenti iscritti all’ordine del giorno dal presidente del Consiglio Michele Marone riguardano l’approvazione del regolamento per l’entrata in vigore dei Consigli di quartiere, attività a cui saranno delegati componenti di staff gratuiti come Remo Di Giandomenico e Antonio Franzese, la mozione sul Bilancio partecipato del Movimento 5 Stelle e le interpellanze sul nuovo mercato rionale di via Montecarlo e il bando per i lavori di pubblica utilità. L’amministrazione di centrodestra dovrebbe entrare in aula compatta, a tal proposito sabato mattina è stato riunito dopo la conferenza dei capigruppo, che ha integrato i lavori consiliari col regolamento dei Consigli di quartiere, il gruppo di maggioranza, che ha preso in esame la carrellata dei vari provvedimenti in discussione oggi.