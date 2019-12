Libro dei sogni o ristoro alla città? Le richieste del Comune alle Ferrovie dello Stato

TERMOLI. C’è chi lo ha definito un libro dei sogni, chi lo ritiene l’unico strumento valido per poter ottenere qualcosa dalle Ferrovie dello Stato. Ma quali sono le richieste che sono state fatte a Rfi per dare parere favorevole al progetto di raddoppio ferroviario? In linea di massima ricalcano quelle della delibera di giunta comunale del 25 novembre.

«Rete Ferroviaria Italiana dovrà impegnarsi e realizzare in un lasso di tempo non superiore a 24 mesi dalla stipula del presente:

- un sovrappasso in località Punta di Pizzo per collegare via Corsica con la sottostante via di Rio vivo;

- 2 sottopassi sul lungomare nord di Termoli;

- un sovrappasso pedonale, nella zona ex viadotto Foce dell'Angelo, in modo da collegare la zona cimitero con via C. Colombo;

- lo spostamento della sotto stazione elettrica in una zona a sud di Termoli nella Zona Industriale.

Rete Ferroviaria Italiana dovrà inoltre impegnarsi entro 6 mesi a favore del Comune di Termoli per:

- cedere gratuitamente l'area della piazza Donatori di Sangue e l'area a ridosso viale Trieste, entrambe oggi adibite a parcheggi;

- la definitiva cessione delle aree e fabbricati di via Dante dopo la sistemazione dei muri parapetti totalmente fatiscenti soggetti ad un forte fenomeno di carbonatazione e del relativo marciapiede impraticabile;

- concedere in comodato d’uso gratuito, per almeno 15 anni, il fabbricato sito all’interno della stazione di Termoli, oggi praticamente in disuso, nel quale al piano terra si trovano alcuni locali destinati ad attività commerciali e a servizi igienici, da utilizzare come "casa della musica" dove studenti, giovani e meno giovani, con la passione della musica, potranno dedicarsi a studi, laboratori e concerti».