Tempo di bilanci: «Caro presidente Marone, prenda delle decisioni nel 2020»

TERMOLI. Parlando a titolo personale, dopo il botta e risposta dei giorni scorsi, la commissaria del circolo Pd cittadino Maricetta Chimisso esprime il proprio "sogno" con una lettera rivolta al presidente del Consiglio comunale di Termoli.

«Gentile Signor Marone, ricevo con piacere i suoi auguri e li ricambio cordialmente; temo però che per il resto lei continui a fare campagna elettorale, mentre invece adesso ha il compito di governare, ed è ben diverso. Continua a parlare di tunnel e di Corso Umberto I. Francamente, i Termolesi sono un po’ stanchi di sentire il solito ritornello e forse è il caso che non li si prenda più in giro. Lei parla di Tunnel come di una procedura illegittima. Ma, da uomo di legge, sa meglio di tutti che il TAR Molise non ha dichiarato illegittime le procedure relative al tunnel: al contrario ha sancito la totale legittimità della procedura di aggiudicazione. Noi invece siamo ancora in attesa della promessa indizione del referendum così sbandierato in campagna elettorale; siamo ancora in attesa della revoca in autotutela di tutti gli atti afferenti alla procedura e, come detto, perfettamente legittimi. Ad oggi l’unico atto adottato è la revoca del mandato al legale che rappresentava il Comune nel contenzioso davanti al Consiglio di Stato.

E torniamo su Corso Umberto I. Mentre il resto del mondo crea le aree pedonali come luogo di incontro, di intrattenimento per i bambini, e per la tutela dell’ambiente e dei cittadini dallo smog e dalle auto, noi a Termoli torniamo indietro di 50 anni. Piuttosto, ci dica se gli incassi dei commercianti di Corso Umberto sono migliorati o schizzati alle stelle grazie alla riapertura al traffico di quel tratto di viale/parcheggio o se, come pensiamo noi, le colpe della crisi del commercio vanno cercate altrove.

Lei scrive che la nostra amministrazione non ha pensato alle emergenze per i cittadini. Dimentica forse il lavoro immane fatto nel sociale e sull’istruzione, le centinaia di borse lavoro, il Centro antiviolenza, Termoli che torna capofila dell’Ambito sociale di zona, il secondo centro disabili San Damiano, l’apertura della Casa di Kore, l'eliminazione del Radon dalle strutture comunali, la qualità dei servizi nido, resi gratuiti per i meno abbienti anticipando persino la legge nazionale. L’elenco potrebbe andare avanti a lungo.

E che dire poi? Se avete potuto fare la festa dell’albero e le nuove piantumazioni al Parco Comunale è proprio perché con l’amministrazione Sbrocca è stato restituito ai cittadini quel Parco che, se lo ricorda?, nel 2014 era una selva oscura e abbandonata. E il taglio del nastro della prima isola ecologica nel quartiere del Carmelo? è stato possibile grazie all’ideazione e realizzazione del progetto da parte della nostra amministrazione. Così è per le opere incompiute da decenni, per il depuratore del Sinarca, per il polifunzionale di via Elba, per il Palaltrisport, per gli accessi al mare, per l’eliminazione dei semafori e la sistemazione delle rotonde, per Via Dante, oggi apprezzata da tutti, per l’incremento della raccolta differenziata e per tanto altro. Anche questo elenco potrebbe continuare all’infinito: e parliamo di cose fatte, non di mera campagna elettorale. Sono queste le nostre “macerie”? Se è così, sappia che ne siamo orgogliosi.

Tuttavia i Termolesi hanno consegnato a voi il compito di governare la città. Fatelo dunque, assumetevi questa responsabilità. I cittadini sono ansiosi di vedere quali e quante saranno le azioni che realizzerete per far rinascere Termoli perché, sinceramente, in tutto questo scambio di messaggi tra noi, lei è stato talmente vago, che non ha mai spiegato come e cosa intendete fare per Termoli e per i Termolesi. Il vostro slogan era ‘Riprogettiamo Termoli’: bene, siamo in attesa di capire come e cosa avete intenzione di fare, perché una cosa è certa, il tempo delle chiacchiere è finito ed ora dovete iniziare a produrre risultati concreti. Avete osteggiato la riqualificazione del centro cittadino e proposto invece di spostare la stazione ferroviaria in mezzo al nulla. E’ questa la vostra idea di Termoli? Un netto ritorno al passato, mentre il resto del mondo va avanti? Forza Presidente!, forza Sindaco! Prendete qualche decisione nel 2020. Noi vogliamo credere e sognare che queste non si ripercuotano negativamente sulla città e i suoi cittadini. Perché vede, la buona Politica, quella con la maiuscola, è stata, è e sarà il nostro sogno e il nostro ideale. Ci auguriamo che sia anche il vostro, per il 2020 e per gli anni a venire».