​Barbara Morena eletta presidente del Consiglio comunale di Guglionesi​

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che la Consigliera comunale Barbara Morena è stata eletta Presidente del Consiglio comunale di Guglionesi nella seduta odierna dell'assise municipale.



"Il mio essere Donna - la dichiarazione della Presidente Barbara Morena al Consiglio comunale di Guglionesi. al termine del voto - non sarà certo di ostacolo al mio essere imparziale, al fine di garantire una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza, e alla ricerca costante dell’equilibrio che il Presidente del Consiglio ha il dovere di esercitare. Credo che nessuno di noi debba dimenticare la distinzione fra passione politica e senso delle Istituzioni: l’aula consiliare è di sicuro l’ambiente naturale in cui attraverso il dialogo e il confronto si può e si deve contribuire al progredire della nostra Comunità. Pertanto, il mio impegno sarà dedicato alla necessità di garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri componenti il Consiglio, garantendo l’esercizio effettivo delle nostre funzioni nell’osservanza e nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti. Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di espletare al meglio il proprio mandato, attraverso il potere di indirizzo e di controllo che ci è affidato. Mi auguro di svolgere al meglio il ruolo che oggi assumo, affinché tutti vi sentiate garantiti dalla mia persona, voglio citarvi una frase celebre di Henry Ford: Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso ma riuscire a lavorare insieme è un successo! Questo per dirvi che i risultati si tengono con il grande lavoro di squadra pertanto spero in una costante collaborazione e rispetto tra consiglieri. Un altro impegno che vorrò prendere sarà quello di incontrare periodicamente anche i Consiglieri di Minoranza, le Commissioni e i gruppi. Con impegno costante continuerò nelle campagne di informazione e prevenzione al cittadino mirandole verso le fasce più deboli. Dal mio insediamento ad oggi ho rivestito un ruolo di non poco conto, avendo avuto modo di conoscere e lavorare con numerose persone ed Enti con i quali ho instaurato un solido rapporto collaborativo e negli ultimi mesi finalmente diverse Associazioni si sono interfacciate con me e a mio stupore hanno dimostrato e dichiarato una certa stima nella mia persona. Pertanto Signor Sindaco Le chiedo la possibilità di poter continuare a lavorare anche nel campo del Turismo e dell’Associazionismo. Concludo precisando che l’indennità che percepirò sarà già dimezzata in quanto lavoratrice dipendente non in aspettativa, pertanto mi riservo di valutare la possibilità di devolvere una parte dell’ indennità che percepirò, su tale decisione manterrò momentaneamente il riserbo in quanto lo reputo un gesto personale. Con i gettoni che ho percepito per l’anno 2018 ho fornito a due Associazioni locali dei gadget da distribuire durante due loro iniziative. Buon lavoro a tutti grazie".



"Ringrazio la Presidente uscente (Stefania Addesa) - ha dichiarato il Sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti - per l’ottimo lavoro svolto: per serietà e imparzialità. Faccio i miei complimenti per la nomina di Barbara Morena, sempre una donna, donna capace e che sono certo sarà un ottimo Presidente del Consiglio comunale di Guglionesi".