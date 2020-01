TERMOLI. Dopo il rinvio per il forte vento che si era manifestato lunedì mattina, 6 gennaio, anche sfidando un meteo che si è sempre mostrato ostile, visto il gelo di ieri sera, si è svolto in centro a termoli l'evento Giocattoli in Movimento, iniziativa che ogni anno viene promossa dal Movimento 5 Stelle, per dar modo ai bambini di scambiarsi doni e libri.

Anche Termoli ha aderito e il banchetto organizzato sul Corso Nazionale, nonostante il freddo, ha visto una larga partecipazione da parte dei cittadini e soprattutto dei bambini. Sono stati raccolti molti giocattoli.

Questa iniziativa ha permesso a tanti bambini di socializzare e di comprendere l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione attraverso lo scambio di giochi o libri. Presenti, oltre agli attivisti e portavoce di Termoli, anche la portavoce alla Camera Rosalba Testamento e la portavoce al Comune di Guglionesi Giuliana Senese.