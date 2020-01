Ricostruzione al palo, «Il Governo nomini subito il commissario sul post terremoto»

LARINO. I sindaci del Cratere sismico dell’agosto 2018 si sono stancati di aspettare. La nomina del commissario di Governo non arriva e la fase di ricostruzione che coinvolge numerosi Comuni del basso Molise langue.

Da qui l’iniziativa di prendere la carta intestata e spedirla con dentro una ulteriore istanza alle autorità competenti, come il premier Giuseppe Conte, al sottosegretario alla Protezione Civile Nazionale Riccardo Fraccaro e per conoscenza ai Parlamentari della Regione Molise

Ecco il testo e le firme.

Sollecito nomina Commissario per la Ricostruzione

I sottoscritti Sindaci dell’area del cratere

PREMESSO CHE

- con nota del 3 dicembre 2019 hanno chiesto la nomina del commissario al fine di assicurare gli interventi di ricostruzione in tempi brevi;

CONSIDERATO CHE

- per ristrutturare abitazioni, chiese ed edifici pubblici lesionati il Governo ha previsto un fondo da 39 milioni mediante il cosiddetto decreto “Sblocca Cantieri”.

VISTO CHE

- alla data odierna permangono forti criticità e incertezze in relazione all’inizio della ricostruzione pesante per via della mancata nomina di un commissario ad hoc;

RITENGONO

- opportuno suggerire, a prescindere delle appartenenze politiche, al fine di assicurare celerità agli interventi di ricostruzione, una figura che rivesta un ruolo di rappresentanza del territorio

PERTANTO SOLLECITANO

- di procedere alla nomina del commissario, al fine di poter mettere in atto tutte le misure necessarie per poter dare avvio agli interventi di ricostruzione pesante e considerato quanto sopra ritengono di poter indicare il Presidente della Giunta della Regione Molise, quale figura commissariale in quanto sta attualmente gestendo lo stato di emergenza ed è quindi a conoscenza delle problematiche in essere.

