Il senatore Luigi Di Marzio lascia il Movimento 5 Stelle e aderisce al Gruppo Misto

CAMPOBASSO. La delegazione parlamentare del Movimento 5 Stelle scende da 4 a 3. Come riportano tutte le testate nazionali e come è stato anticipato stamani anche dal quotidiano "Repubblica", il senatore Luigi Di Marzio, eletto in Molise alle politiche del 2018, ha lasciato il Movimento 5 Stelle e aderito al Gruppo Misto del Senato.

Nel dare l’annuncio del suo abbandono, riporta ANSA, Di Marzio ha detto: «Di fronte ad un’epurazione di fatto della quale non posso non prendere atto, ancorché con il rammarico di separarmi da colleghi integerrimi, per fugare qualsiasi dubbio formalizzo in questa sede la decisione di aderire al Gruppo Misto».