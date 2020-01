Castaldi: "Norma Fraccaro, 2,5 miliardi di euro ai nostri Comuni"

VASTO. "La norma Fraccaro diventa operativa: 2,5 miliardi di euro sono a disposizione di tutti i Comuni italiani, dal 2020 al 2024, per opere di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile. Andiamo quindi dalla messa in sicurezza delle scuole pubbliche alla mobilità sostenibile, dall'illuminazione alle energie rinnovabili negli edifici pubblici.

Come sottosegretario e unico abruzzese nel governo, ho ritenuto importante avvisare sindaci e cittadini di Abruzzo e Molise di questa grande opportunità.

I fondi sono proporzionali al numero di abitanti, divisi per fasce: andiamo da un minimo di 250 mila euro per i paesi sotto i 5.000 abitanti, fino ad un 1 milione e 250 mila euro per le città sopra i 250 mila euro. Per fare qualche esempio pratico, a cittadine come Vasto o Termoli andranno 650 mila euro, mentre a L'Aquila 850.000 euro. Un paesino come Montorio nei Frentani, invece, rientra nella fascia sotto i 5.000 abitanti, quindi da 250 mila euro.

Con la manovra 2018 e con il decreto Crescita avevamo già assegnato 900 milioni ai Comuni per scopi simili: sono stati usati a 98%, abbiamo quindi una ragionevole certezza che anche la norma Fraccaro sarà un successo, facendo partire migliaia di cantieri in tutta Italia."

Gianluca Castaldi, Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento