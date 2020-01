«Basta coi disagi, ci vuole uno sportello per i servizi cimiteriali a Larino»

LARINO. Cresce di intensità l’attività propositiva in veste di consigliera di opposizione della vicepresidente del Consiglio comunale Graziella Vizzarri a Larino.Depositata una mozione per l’istituzione di uno sportello dedicato ai servizi cimiteriali.

Da tempo le questioni cimiteriali sono oggetto di attenzione sia dell’Assise comunale frentano che della stampa locale, ma l’argomento pare sia una emergenza sentita da parte di molti Comuni molisani e non. La stessa si presenta di forte impatto sociale.

L’argomento è stato portato e più volte discusso nei mesi scorsi in Consiglio comunale dalla minoranza “Il Germoglio” e “Noi per Larino” che hanno evidenziato a loro dire le tante criticità e la poca trasparenza nella gestione dell’intera area cimiteriale, rilevando «discrepanze di azioni messe in atto per i defunti, la presenza di documenti amministrativi incongrui a supporto di operazioni di dubbia natura. Altresì si è evidenziato tra le varie criticità un “vuoto” in merito alla collazione di salme per qualche giorno, dovuto proprio alle incoerenze degli atti amministrativi».

Dopo il rilevamento e l’insistenza della minoranza nel trattare il delicato argomento con il suggerimento anche dell’istituzione di uno sportello, la stessa ha ritenuto di passare ad una fase propositiva con un intervento che vada a regolarizzare una gestione annosa e a fermare il perpetrare delle criticità. Difatti la gestione cimiteriale si presenta incongrua da più Amministrazioni: lasciata a se stessa ricorrendo a sotterfugi per poter comunque garantire ai cittadini il servizio.

«L’istituzione di uno sportello dedicato ai servizi cimiteriali, con personale esperto dell’argomento, diventa quindi fondamentale in questo momento perché andrebbe ad interrompere un circolo vizioso con un azzeramento delle stesse criticità. Lo sportello con la sua istituzione permetterebbe una ricognizione dell’intera area e una gestione ben mirata ad uno snellimento burocratico, oltre a garantire un funzionamento gestionale efficace per gli utenti e lo stesso Comune. Esso diventerebbe lo strumento operativo del Comune di Larino in merito al luogo deputato alla sepoltura dei defunti a cui riservare rispetto e concedere dignità».

«Lo stesso sportello andrebbe a promuovere operativamente anche la rielaborazione del regolamento della Polizia cimiteriale comunale oramai vetusto e superato, non contestualizzabile alle esigenze attuali. Un’azione, quella della minoranza, presentata dalla Vizzarriche va a tutelare i cittadini e i loro defunti, ma che tutela lo stesso Ente comunale da rincresciosi contenziosi che potrebbero nascere dalla gestione un po’ leggera come evidenziatosi nei Consigli comunali scorsi. Larino comincia a profilare un percorso ben definito, volto alla tutela dei cittadini e alla valorizzazione del territorio», conclude la Vizzarri.