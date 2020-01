Sicurezza stradale e strisce blu gratis alle auto elettriche e ibride, si muovono i grillini

TERMOLI. Non si ferma l’incessante attività di opposizione costruttiva del MoVimento 5 Stelle Termoli. «Oggi abbiamo presentato due atti importantissimi.

Il primo è un’interpellanza urgente sulla sicurezza stradale. Nell’ultimo anno abbiamo avuto numerosi incidenti sulle nostre strade, in particolare incidenti che riguardano investimenti di pedoni. Ricordiamo che da inizio 2019 ad oggi ci sono stati investimenti gravissimi che hanno provocato 3 decessi e 4 feriti. Con questa interpellanza, chiediamo al Sindaco quali interventi sono stati programmati, ad oggi, dall'Amministrazione Comunale per tentare di risolvere i gravi problemi di sicurezza delle nostre strade e se si ritiene opportuno provare ad usare attraversamenti pedonali a norma di legge che risaltano in particolare nelle ore notturne.

Il secondo atto invece è una mozione in cui chiediamo la sosta gratuita nelle strisce blu dei veicoli elettrici o ibridi con motore elettrico. lo stato di salute delle nostre città si conferma sempre più compromesso dall’elevato tasso di inquinamento e i comuni possono fare la loro parte mettendo a disposizione dei servizi atti a promuovere l'uso di tali vetture. In molti comuni italiani gli incentivi alle auto elettriche o ibride sono non solo in forma di servizi come colonnine per la ricarica a tariffa agevolata o gratuita, accesso alle zone ZTL, ma anche con la possibilità di consentire la sosta gratuita o a prezzo ridotto nelle strisce blu pubbliche presenti sul territorio comunale. Quindi chiediamo al Sindaco e alla Giunta di mettere in atto tutte le iniziative per riservare gratuitamente gli stalli di sosta oggi a pagamento presenti sul territorio comunale ai veicoli elettrici e per quelli ibridi con motore elettrico».