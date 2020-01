Facilitatori regionali: il voto dei grillini sulla piattaforma Rousseau

TERMOLI. Una delle novità del Movimento 5 Stelle per sgravare l’immane compito omnium del capo politico Luigi Di Maio e per dare una mano anche a chi opera sul territorio.

Parliamo dei cosiddetti facilitatori regionali, una sorta di coordinatori post litteram, che andranno ad aggiungersi a quelli nazionali.

Tra i candidati in lizza nel Molise, due parlamentari, come Fabrizio Ortis e Rosa Alba Testamento, Luca Tutolo di Larino, il consigliere di minoranza Matteo Fallica di Petacciato e la vicepresidente del Consiglio comunale di Termoli, Daniela Decaro.

A partire dalle ore 10 fino ‪alle ore 19 si svolgono le seguenti votazioni sulla piattaforma Rousseau nelle quali potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato:

VOTAZIONE TEAM DEL FUTURO – FACILITATORI REGIONALI

Per la votazione per la scelta dei facilitatori regionali del Team del Futuro, ogni iscritto certificato e abilitato al voto è chiamato a votare tra coloro che si sono candidati nella propria regione di residenza per ciascuna delle tre aree:

Formazione e coinvolgimento dove troviamo candidati: Matteo Fallica 34 anni di Petacciato e Francesco Ruggiriello 54 anni di Campobasso.

Invece nell’area (Relazioni interne (rapporti con gli eletti del MoVimento della regione, punto di supporto per le liste) troviamo candidati i nomi di Daniela Decaro di anni 47 Termoli, Fabrizio Ortis di anni 48 Campobasso, Andrea Sanfilippo di 54 Capracotta.

Invece nell’aria (Relazioni esterne (rapporti con gli stakeholder, le associazioni, i comitati, ecc) troviamo i nomi dei candidati Luca Tutolo 46 anni Larino, Giuseppe Sacarbeo 54 anni Venafro, Rosalba Testamento 42 anni Isernia ed infine Nicolangelo Giampaolo 44 anni Campobasso.

I facilitatori eletti avranno contatto diretto con il capo politico Luigi Di Maio ed il suo staff, per portare informazioni utili alla crescita del MoVimento 5 Stelle sui territori, e ricucire quello strappo che si è verificato ultimamente con gli attivisti.