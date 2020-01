Di Maio si dimette da capo politico dei grillini, Di Michele: ha tracciato il futuro del Movimento

TERMOLI. Quasi come un fulmine a ciel sereno, oggi le dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle da parte del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Cosa ne pensa la base? Per il portavoce grillino al Comune di Termoli, Nick Di Michele, «Di Maio ha portato il M5S al Governo per 2 volte, raggiungendo traguardi importantissimi, con l'approvazione in 20 mesi di ben 40 leggi che stanno cambiando l'Italia e la vita degli italiani.

Il Movimento 5 Stelle non è un partito e non lo sarà mai semplicemente perché noi i partiti li abbiamo combattuti e li combatteremo perché i vecchi partiti sono solo un accozzaglia di impresari dell'egoismo e del becero potere.

Oggi Luigi Di Maio ha tracciato la rotta del futuro del Movimento. Un movimento che sarà la forza che porterà l'Italia a tornare ad essere il motore trainante del Mediterraneo e del mondo.

É giunto il momento di dare una spinta e una svolta definitiva al movimento, i facilitatori nazionali e regionali nascono per questa ragione e con loro si procederà anche al ritorno al vero attivismo, quello della base.

Nessun timore nessuna paura andremo avanti con slancio e nuovi obiettivi.

Ringraziamo Luigi Di Maio per la passione e l'amore per il movimento e per l'Italia.

Iniziamo una nuova stagione non indietreggiando mai. Non molliamo».