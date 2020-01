Giornata della memoria, Ciciola: «Conoscere la storia per imparare da essa»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo il messaggio dell'assessore alle Politiche sociali, Silvana Ciciola, in occasione della Giornata della memoria: "In questo giorno della memoria, come assessore alle Politiche sociali, voglio rivolgermi agli studenti ed ai cittadini, perché in questo giorno e non solo sia ricordato il sacrificio di donne, bambini, uomini che varcata la soglia del campo di sterminio sono stati privati della loro dignità e uccisi nelle camere a gas.

Il 27 gennaio, anniversario della liberazione da parte dei soldati sovietici dell'Armata Rossa dei reclusi sopravvissuti del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz, viene commemorato nel mondo come Giorno della Memoria, in cui ricordare la Shoah. Ricordare ciò che è stata la Shoah è il "dovere di memoria"; Il regista tedesco Wim Wenders ha scritto: "I luoghi hanno memoria. Ricordano tutto. Il ricordo è inciso nella pietra. E' più profondo delle acque più profonde. E' come sabbia delle dune, che si sposta di continue." In questa giornata pertanto il mio invito ai cittadini e in particolare ai ragazzi ed alle nuove generazioni è quello di conoscere la storia per imparare da essa e per sviluppare un proprio spirito critico. Per crescere come cittadini e per non ripetere errori del passato."