«Per un Paese migliore, per un’Italia migliore, per non perdere la speranza, mai»

TERMOLI. Messaggio sulla Giornata della Memoria da parte del circolo dem di Termoli, inviato dalla commissaria del Pd locale, Maricetta Chimisso.

«Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria, in ricordo dell’orrore della Shoah. Arrivano per questo moniti insistiti al recupero della memoria, per non dimenticare, per non ripetere l’orrore.. Arrivano persino dagli esponenti, anche locali, di quei partiti che certo non fanno della tolleranza, dell’accoglienza, dell’accettazione della diversità la cifra stilistica della loro mission politica. Invece assistiamo anche e forse di più in questi giorni al perpetuarsi di messaggi di odio, di rifiuto e di reiezione, che hanno risvegliato la bestia dell’olocausto che credevamo morta e che invece si era solo assopita. E infatti l’orrore si va ripetendo e con esso l’indifferenza suprema per nuove forme di sterminio. Non occorre spingersi fino ad Auschwitz per vedere, toccare, sentire anche con l’olfatto il senso del lager.

Basterebbe andare un po’ più a nord, a Trieste, alla risiera di San Sabba, per gli orrori di ieri, o più a sud, in un centro di prima accoglienza, per gli orrori di oggi. Con le acque gelide del mare che sostituiscono i forni. La Shoah non è stata certo solo un fatto tedesco e le leggi razziali sono nate in Italia. Anche oggi la propaganda si nutre sempre degli stessi contenuti: la difesa dei confini, la prevaricazione numerica, la promiscuità, il colore della pelle, la supremazia, la religione. Ancora oggi la propaganda si alimenta della paura, che è utile a fiaccare le coscienze, ad intorbidire la mente, a infondere sconforto e pessimismo.

Che consegna insomma al Paese cittadini incattiviti e più facili da piegare. “La potenza militare dello stato, l’avvenire e la sicurezza della Nazione sono legati al problema demografico, assillante in tutti i paesi di razza bianca…bisogna riaffermare ancora una volta, e non sarà l’ultima, che condizione insostituibile del primato è il numero” (Benito Mussolini -Assemblea quinquennale del Regime, in Testo edito nel 1936). Contro tutto questo, come Partito democratico, ci siamo battuti, ci battiamo e ci batteremo, in nome della democrazia, delle riforme, della modernità e della cultura. Per un Paese migliore, per un’Italia migliore, per non perdere la speranza, mai.