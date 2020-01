«Emilia Romagna e Calabria», riflessioni post voto

TERMOLI. Dall'osservatorio calmo del Mare nostrum, il consigliere comunale e provinciale di maggioranza Vincenzo Sabella si lancia nell'analisi sull'esito elettorali delle regionali di Emilia Romagna e Calabria.

«Le elezioni regionali in Calabria ed in Emilia Romagna hanno evidenziato in modo netto ed inequivocabile alcuni dati che meritano delle riflessioni. Innanzitutto va detto che è tramontato il tripolarismo, che in realtà è durato veramente poco, e si è riaffermato con forza e vigore il bipolarismo con la caduta vorticosa dei consensi del Movimento cinque stelle che, di fatto, è relegato ad un ruolo veramente marginale. Questo comporta una profonda discrepanza tra gli equilibri di forze in Parlamento dove il Movimento è presente in modo massiccio in virtù delle elezioni politiche del 2018 e la realtà delle volontà popolari attuali del Paese. Faccio fatica a comprendere la soddisfazione e l'esultanza degli ambienti di sinistra, ed in particolare del Pd, se non giustificate dalla circostanza dello "scampato pericolo", analizzando i dati dunque nelle ultime 8 elezioni regionali ben 7 sono a favore del centrodestra e 1 a favore del centrosinistra e stiamo parlando dell'Emilia-Romagna dove una vittoria non più così scontata, una competizione aperta, una partita "giocata" è da considerarsi gia, di per se, una sconfitta.

Se a ciò aggiungiamo che anche nella rossa Emilia-Romagna i partiti di centrodestra hanno superato la Borgonzoni e quelli di centrosinistra, invece, si sono attestati sotto a Bonaccini appare evidente che la differenza l'ha fatta il candidato Presidente aumentano ancora di più le perplessità sulla soddisfazione e sull'esultanza della sinistra al punto da apparire veramente inspiegabili. Un'altro dato importantissimo è stato quello della grande partecipazione alle urne, merito a mio modesto parere, della grande attenzione mediatica e della incisiva campagna elettorale per quanto riguarda gli elettori del centrodestra, e della mobilitazione popolare delle Sardine per quelli di centrosinistra, Sardine che, scuotendo gli animi dormienti e rassegnati di tanti elettori di sinistra, soprattutto giovani, hanno contribuito oltre che alla straordinaria affluenza anche alla vittoria di Bonaccini.

Dunque scampato pericolo, spettro elezioni politiche (Renzi permettendo) per ora allontanato, più che ripercussioni per il Governo prevedo un, tirare a campare, in considerazione della circostanza che la stragrande maggioranza dei parlamentari attuali del movimento cinque stelle con matematica certezza non sarebbero rieletti, aumenta per tanto la responsabilità di Governo da parte del Pd che dovrà dare risposte adeguate alle tante esigenze del Paese, riuscendo a convivere e a gestire un movimento cinque stelle in frantumi e nel pallone, che non ha saputo gestire la fase ascendente e di Governo figuriamoci quella discendente, partendo da una vittoria in Emilia-Romagna e da tante e tante altre sconfitte e partendo, soprattutto, da un dato inconfutabile, un centrodestra che in Emilia-Romagna prende il 43'7 % è, di certo, largamente maggioranza in tutto o quasi tutto il resto del Paese.