Trasporto pubblico, approvata la mozione di Fontana sui pendolari in Val di Sangro

TERMOLI. «Il nostro impegno per mettere fine all'odissea dei lavoratori pendolari», si esprime così il consigliere regionale pentastellato, Valerio Fontana.

«Oggi il Consiglio regionale ha approvato la mia mozione sul trasporto pubblico, pensata per dare risposte alle centinaia di lavoratori molisani che si recano quotidianamente nella zona industriale della Val di Sangro. Per questi pendolari, dal primo gennaio si è ripresentato il problema denunciato ad aprile 2019: il pullman ferma solo davanti alla Sevel e chi lavora in altri stabilimenti deve raggiungerli a piedi.

L’accordo che prevedeva fermate del bus davanti alle altre fabbriche è infatti scaduto il 31 dicembre scorso e non è stato rinnovato. Insieme alla collega Patrizia Manzo, ci eravamo attivati già ad aprile scorso, quando ho presentato una mozione per rispondere ai disagi degli operai che ogni giorno venivano lasciati anche a sei chilometri dal posto di lavoro.

Una mozione riproposta subito dopo le festività e che oggi è stata approvata all’unanimità. Il sottosegretario del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha annunciato l’impegno della Regione Molise a firmare un accordo con la Regione Abruzzo entro 60 giorni, affinché siano ripristinate le fermate davanti ai cancelli delle aziende in un raggio di sei chilometri dalla Sevel.

Ovviamente ora controlleremo il rispetto di questo impegno per trovare una soluzione definitiva che ridia dignità ai lavoratori che, voglio ricordarlo, sono stati già costretti a subire l’aumento del costo dei biglietti del 40%.

Vi terrò aggiornati».