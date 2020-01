Macro-regioni e annessione, si accende il dibattito in basso Molise: il sondaggio

TERMOLI. Il Ministro Giuseppe Provenzano ha fatto capolino ieri nel discorso pronunciato al briefing nell'azienda Del Giudice alle Macro-regioni, chissà.

Intanto, tiene banco il dibattito sulla proposta di annessione del basso Molise all'Abruzzo, lanciata l'estate scorsa dal comitato San Timoteo, quando la questione sanitaria era in totale fase di stallo, e riproposta prepotentemente domenica scorsa nell'assemblea pubblica all'ex Nautico.

Termolionline ha pubblicato anche un sondaggio esplorativo, che sembrerebbe dare ragione nelle prime ore ai promotori del distacco dal Molise. Su questa vicenda abbiamo intercettato l'intervento social di una delle pasionarie del territorio, l'attivista del Soa Dilma Baldassarre.

«Sono sempre più frequenti le voci di quelli che chiedono che la regione Molise torni ad essere annessa al vicino Abruzzo. Le richieste provengono prevalentemente dal territorio basso molisano e si sono intensificate con la consapevolezza che questa parte di regione è stata praticamente abbandonata dalla governance regionale. Nessun progetto che interessi l'area costiera e tutti i comuni dell'entroterra (ma questo in generale, riguarda l'intera regione), nessun miglioramento delle infrastrutture, assenza di politiche sociali, disinteresse per le sorti dei tanti lavoratori che operano nelle industrie che vengono progressivamente smantellate, disinteresse per il livello di inquinamento e per le aree da bonificare, smantellamento della sanità pubblica ecc.ecc. I malumori sono più che legittimi, come è sacrosanto il diritto di alzare la voce per pretendere condizioni di vita migliorative e non peggiorative, come sta accadendo. Considerato tutto ciò, io mi chiedo, e spero che qualcuno mi fornisca delucidazioni, cosa ci guadagnerebbe il basso Molise, ed/o, il Molise intero nel tornare ad essere territorio abruzzese, periferia di una regione che, in linea di massima, ha i nostri stessi problemi? Questa soluzione arrecherebbe veramente un danno ai poteri politici forti presenti sui nostri territori, o sarebbe solo un modo per consentire, proprio agli stessi, di estendere il loro dominio anche nella regione confinante?»