«Il (corretto) ruolo del Pd» nel rimpasto della giunta Bellotti

GUGLIONESI. Sul recente rimpasto di giunta avvenuto a Guglionesi è intervenuto il Pd locale, col segretario di circolo Pasquale Marcantonio e il direttivo di sezione.

«Il Pd è stato ingiustamente tirato in ballo a seguito del recente rimpasto dell’esecutivo comunale con una serie di argomentazioni non solo prive di un qualsiasi riscontro, ma, cosa più grave, imputato di aver ispirato la defenestrazione dell’assessore D’Astolto in favore di una iscritta allo stesso partito.



Il Circolo locale del Pd non intende essere coinvolto in nessuna “querelle personale”, ma privilegiando i toni distesi di un civile dibattito politico intende fare chiarezza sul corretto rapporto sin qui intercorso con l’esecutivo comunale.

Dopo aver sostenuto la lista civica “Guglionesi RiparTE” nel corso di una difficile campagna elettorale Il PD non è mai intervenuta nella individuazione dei membri dell’esecutivo perché rispettoso del ruolo del Sindaco cui compete tale onere.

Lo stesso atteggiamento è stato assunto in occasione dell’azzeramento della giunta municipale che ha portato al termine alla non riconferma dell’assessore D’Astolto quale decisione operata dal Sindaco nell’ambito dei suoi poteri conferitigli dalla normativa in materia, ma anche con l’avvallo politico dell’altra componente della maggioranza consiliare oggi rappresentata dall’Assessore delegato.

Il ruolo del Pd è stato e lo sarà sempre a supporto della maggioranza guidata dal Sindaco Bellotti cercando di interpretare al meglio le esigenze dei cittadini e di sottoporle all’attenzione dei nostri rappresentanti nell’esecutivo al fine di trovare le soluzioni più idonee.

Facciamo notare che mai prima dell’evento citato il già Assessore si era sbilanciato in reprimenda contro l’esecutivo per cui oggi appaiono come infarcite esclusivamente di risentimento personale per l’accaduto.

Il Pd comprende la sua amarezza dal punto di vista umano quale rimpianto forse per non aver potuto portare a termine qualche azione amministrativa intrapresa, ma la rassicura che si è trattato di una normale dialettica all’interna della maggioranza consiliare senza alcuna ingerenza esterna di chicchessia né tanto meno del nostro Circolo locale.

Nel contempo ci auguriamo che ella possa continuare a dare il suo apporto anche nel suo ruolo di semplice consigliere comunale perché appartenente ad una lista che ha ricevuto il maggior consenso popolare a fronte di un programma condiviso.

Si coglie l’occasione in questa sede di dire politicamente la nostra anche ai rilievi formulati dalla lista “Comunità e futuro per Guglionesi” all’attività sin qui svolta dall’esecutivo comunale.

Pensiamo che per esprimere compiutamente dei (pre)giudizi occorra un lasso di tempo più consistente perché l’azione amministrativa intrapresa possa produrre compiutamente i propri frutti sperati, soprattutto se nel frattempo si è verificato un terremoto che sebbene non devastante materialmente è andato ad incidere negativamente sulle tante problematiche di una comunità non risolte per dieci anni dalla maggioranza di centrodestra.

Tale assunto non è affatto propaganda politica per un gioco contrapposto dei ruoli, ma è stato sancito indiscutibilmente dal verdetto elettorale che ha premiato la nostra lista per un desiderio dei cittadini di Guglionesi di cambiare il verso alla direzione di marcia sino ad allora intrapresa e di “Ripartire assieme” nel tentativo di disegnare un’idea di futuro di una comunità troppo impegnata alla gestione solo del quotidiano.

Per chiudere argomento e non tornarci sopra più diciamo al nostro consigliere Elisa di fare insieme a noi una grossa riflessione politica con quella umiltà e serenità con cui siamo partiti nella primavera del 2018 e continuare insieme a noi nell’azione intrapresa di supporto alla amministrazione.

Quindi ribadiamo che noi siamo sereni su operato dell’Amministrazione comunale tutta, del nostro Sindaco e di tutti i consiglieri comunali ed Assessori e consiglieri, Pino, Pina, Corrado e Stefania a cui vanno i nostri complimenti,ma siamo anche preoccupati ma convinti che in questo periodo di “frammentazione della Nostra Comunità” le cose potevano essere fatte anche in maniera diversa. Più volte abbiamo dato suggerimenti, abbiamo posto al centro attenzione cose e strade diverse, spesso rimaste anche inascoltate perché viste in ottica di chi amministra comunità per tutti, ma non per questo abbiamo fatto o facciamo comunicati di contrapposizione politica, ben consci che chi amministra deve fare scelte importanti con decisioni prese nelle stanze di Governo. Noi come sempre continuiamo a far politica locale, continuiamo a crederci e soprattutto condividere e credere in questo progetto di Guglionesi Riparte, continuiamo a dare tutto il supporto necessario quando richiesto, con criticità ed impegno, consci che chi fa può anche sbagliare.

Il momento attuale è molto delicato perché siamo di fronte ad un periodo storico di Innovazione della macchina organizzativa e degli Uffici comunali, (ricambio generazionale) pensiamo che sia importante non sbagliare e ponderare le scelte che questa amministrazione ha occasione di gestire e quindi ci permettiamo di suggerire in primis:

- Il rilancio della azione amministrativa attraverso un contatto continuo con i cittadini (incontri pubblici) e un maggiore coinvolgimento di tutti i cittadini, di tutta la maggioranza iniziale e delle minoranze attraverso il nuovo presidente del Consiglio a cui vanno i nostri auguri ;

- Maggiore dedizione e supporto alle deleghe agli assessorati Servizi Sociali e Bilancio purtroppo assessorati mancanti nel nuovo organigramma della Giunta comunale. Questi due servizi non possono essere lasciati senza una guida politica locale che abbia a cuor il programma della lista e gli obbiettivi fissati nel 2018;

- Completamento delle azioni di accorpamento e coordinazione tra deleghe dei consiglieri ed assessori con consiglieri raccolti in team di lavoro intorno ad assessore con visibilità in giuntaa rotazione (non deleghe semplici e/o scollegate da operato Assessore di riferimento).

- Rilancio delle iniziative già partite ma da completare tese al rilancio della valorizzazione del patrimonio storico culturale soprattutto del nostro “centro storico” con rilancio di iniziative tese e mirate alla valorizzazione del patrimonio abitativo e rilancio della cooperazioni delle associazioni presenti su territorio e della proloco che meglio possono collaborare per aiutare nella valorizzazione (oggi si nota scarsa o assenza completa di cooperazione tra le stesse).

Il Pd crede che la nostra comunità in questo momento abbia bisogno del contributo di tutti, di idee che possano costruire e non solo demolire, anche di critiche purché finalizzate al raggiungimento dei migliori obiettivi per il nostro territorio.

In questa direzione il Pd si sforzerà di non alimentare le risse politiche e né tantomeno le denigrazioni personali mentre, al contrario, sarà impegnato esclusivamente a supportare le scelte amministrative della maggioranza consiliare agendo da sensore nella comunità e nell’intento di rappresentare soprattutto le istanze di coloro che vivono ai margini della nostra comunità».