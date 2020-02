L'elisir di giovinezza del Movimento 5 Stelle, in viaggio per dire no ai vitalizi

TERMOLI. Sono partiti due pullman dal Molise per raggiungere la capitale, dove Il MoVimento 5 Stelle ritorna in piazza e alle radici della battaglia anticasta, oggi a Roma contro i vitalizi dei parlamentari. Come riferisce l'Ansa, «Un elisir di giovinezza, dopo due governi e un capo politico. E' la prima apparizione di peso di Luigi Di Maio dopo le dimissioni suscita aspettative e qualche apprensione. Il ministro degli Esteri a Santi Apostoli non farà il discorso di chiusura, ma di certo interverrà dal palco e secondo indiscrezioni potrebbe attaccare duro Matteo Renzi e Italia Viva.