Troppi incidenti, il Movimento 5 Stelle chiede risposte sulla sicurezza stradale

TERMOLI. L'ultimo è avvenuto ieri mattina e per più di qualcuno la sicurezza stradale è inesistente a Termoli.

«Da inizio 2019 ad oggi abbiamo avuto 8 incidenti gravi con 4 decessi e 5 feriti - denuncia il Movimento 5 Stelle - abbiamo più e più volte attenzionato la questione. Il 12 settembre scorso abbiamo presentato un'interrogazione al Sindaco sulla sicurezza stradale in via Martiri della Resistenza, ad oggi, dopo ben 5 mesi, non abbiamo ancora avuto risposta. Intanto si sono susseguiti incidenti mortali e investimenti. Il 20 gennaio, abbiamo presentato un'interpellanza sulla sicurezza stradale a Termoli. Anche questa senza risposta.

In IV commissione ancora si discute di preventivi. Non è più tempo di chiacchiere. Occorrono i fatti.

I cittadini vogliono risposte e hanno il diritto di circolare in sicurezza. Sindaco Roberti, cosa intende fare? MoVimento 5 Stelle Termoli».

Interpellanza urgente sulla sicurezza stradale con risposta orale nel prossimo Consiglio comunale.

I sottoscritti Antonio Bovio, Daniela Decaro, Nicolino Di Michele e Ippazio Stamerra e, in qualità di

Consiglieri del Comune di Termoli per il MoVimento 5 Stelle

Visto l’art. 39 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale;

PREMESSO CHE

- dal primo gennaio 2019 ad oggi ci sono stati 6 incidenti gravi che hanno provocato 3 decessi e 4 feriti;

- in data 12 settembre 2019 abbiamo presentato un’interrogazione sulla sicurezza stradale di via Martiri della Resistenza, teatro di numerosi incidenti. Interrogazione alla quale non abbiamo mai ricevuto risposta.

CONSIDERATO CHE

- la maggiorranza delle segnaletiche orizzontali e verticali sono fatiscenti e poco visibili;

- ci sono tante strade con poca luminosità;

- nei punti critici sono prive di attraversamenti pedonali rialzati, dossi artificiali e dissuasori di velocità;

- lo stato delle strade non può di certo ritenersi in buona salute e ciò comporta un quotidiano disagio e addirittura in alcuni casi un vero e proprio pericolo per la circolazione di pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori e automobili.

VERIFICATO CHE

- il sindaco e il responsabile dell'ufficio tecnico del comune assumono la posizione di garanzia, sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell'amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali (Cass. Pen., Sez. IV, ud. 16.2.2011 n. 13775).

- Una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni del codice della strada spettanti agli enti devono essere investiti per finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade.

- Il Comune è considerato “custode” delle strade ed in quanto tale oggettivamente responsabile del danno creato agli utenti dalla strada stessa, salvo che provino il caso fortuito.

SI INTERROGA IL SIGNOR SINDACO PER SAPERE:

- Quali interventi sono stati programmati, ad oggi, dall'Amministrazione Comunale per tentare di risolvere i gravi problemi di sicurezza delle nostre strade;

- Se si ritiene opportuno provare ad usare attraversamenti pedonali a norma di legge che risaltano in particolare nelle ore notturne;

- Qual è il totale dei proventi derivati da sanzioni del codice della strada per l'anno 2019;

- Quali sono stati gli interventi effettuati sul territorio di Termoli derivati dal 50% delle sanzioni amministrative pecuniarie rispetto alla sistemazione del manto stradale;

- Quante sono le richieste di risarcimento danni per sinistri fatte al Comune negli ultimi 5 anni e a quanto ammonta il valore economico dei risarcimenti.