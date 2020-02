«Quando un gettone di presenza può fare la differenza», devoluto a chi ne ha bisogno

TERMOLI. «Quando un gettone di presenza può fare la differenza». E' il motto del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che ha deciso di devolvere il compenso istituzionale a chi ne ha più bisogno.

Fatti e non parole. Questo il nostro motto. Atti concreti significano aiuto effettivo e presenza. Per questo devolveremo parte dei nostri gettoni di presenza in qualità di consiglieri comunali alle varie associazioni presenti sul territorio o a privati in base alle esigenze che ci verranno prospettate e ritenute meritevoli. Abbiamo deciso di iniziare con la "Città Invisibile". Vi aggiorneremo sulle diverse iniziative». L'impegno reso noto dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele, Antonio Bovio, Ippazio Stamerra e Daniela Decaro.