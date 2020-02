Referendum costituzionale, i 5 stelle cercano 10 scrutatori al Comune di Termoli

TERMOLI. Come è noto, domenica 29 marzo si terrà il Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari. Nella nostra città la commissione Elettorale Comunale, composta dal Sindaco e da 3 consiglieri comunali (2 di maggioranza ed 1 di minoranza), sarà a giorni chiamata a designare come scrutatori 85 nominativi. La prassi attualmente in vigore presso il comune di Termoli vuole che i nominativi siano forniti dai consiglieri comunali che, in maniera arbitraria, individuano 2-3 nominativi a testa, ovviamente tra quelli iscritti all’albo comunale degli scrutatori.

Per quanto concerne la scelta per il prossimo referendum, il Movimento 5 Stelle al comune di Termoli, per la designazione dei 10 scrutatori “in quota” ai nostri consiglieri comunali, estrarrà a sorte i nominativi fra quelli che faranno richiesta al nostro gruppo. I requisiti per poter partecipare al sorteggio quindi sono:

- Iscrizione alla lista scrutatori elettorali;

- Stato di disoccupazione e/o reddito nullo o sotto la soglia di povertà.

Le richieste vanno fatte pervenire entro il 1 marzo all'indirizzo di posta elettronica m5s.termoli@gmail.com. Il sorteggio si svolgerà in forma pubblica il 2 marzo alle ore 17:00 presso il Punto Informativo del Movimento in via Adriatica 31/A alla presenza di chiunque vorrà assistervi per verificare la trasparenza dell’operazione.