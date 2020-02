CAMPOMARINO. «Dopo la riapertura a doppio senso di marcia di corso Skanderberg e di via Favorita avvenuta nel mese di luglio 2019, abbiamo deliberato in Giunta la riapertura a doppio senso di marcia anche di viale Marconi. I parcheggi che erano su viale Marconi sono stati recuperati su via del Municipio, via della Stazione e parco dell'Unità». Queste le parole di soddisfazione dell'assessore all'Urbanistica del Comune di Campomarino, Antonio Saburro.

«Sono convinto che con questo atto abbiamo riportato a Campomarino una situazione di normalità e nello stesso tempo abbiamo rispettato la volontà di tanti concittadini e non, che con una petizione popolare avevano espresso questa volontà. Ringrazio di cuore il Sindaco, i colleghi di maggioranza e il responsabile della Polizia Locale Umberto Gaspari. Anche questa è fatta».