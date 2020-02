TERMOLI. Il raddoppio ferroviario è il nervo scoperto che caratterizza il continuo corto circuito nei rapporti tra centrodestra e centrosinistra, che ormai dal 1995 si alternano quasi sistematicamente alla guida della città,

L’atto di indirizzo varato a maggioranza a fine dicembre non è condiviso né dal Pd e tanto meno dal Movimento 5 Stelle, che hanno presentato un diverso documento, con l’intenzione di blindare la stazione all’interno del centro cittadino, per non correre il rischio di una delocalizzazione.

Tuttavia, nonostante secondo i proponenti attualmente non c’è una pezza che escluda questa possibilità, il centrodestra ha fatto quadrato, presentando una mozione pregiudiziale, per voce di Vincenzo Sabella, contravvenuta dall’ex presidente del Consiglio comunale dem Manuela Vigilante e confortata, invece, dall’ex sindaco Antonio Di Brino.

Discussione durata alcuni minuti, con toni acerrimi, fuori campo le voci di Oscar Scurti e dell’altro ex primo cittadino Angelo Sbrocca, richiamati in causa durante l’intervento di Di Brino.

Ha chiosato anche il sindaco Francesco Roberti, nel difficile tentativo del presidente dell’assise civica, Michele Marone, di tenere la calma.

Votazione quasi strappata a forza, durante i ripetuti botta e risposta tra consiglieri di diverse fazioni, dinanzi al pubblico, dove c’erano esponenti dem e dei comitati vari.

Alla fine, la mozione pregiudiziale passa coi voti del centrodestra contro quelli di minoranza e i sei esponenti, mancavano Di Michele, Casolino e Stumpo, si sono alzati di getto e in polemica vibrante hanno abbandonato l’aula, motivando il gesto nei contributi video inseriti in questo articolo. Anche i rappresentanti politici di centrosinistra presenti in platea hanno lasciato la sala consiliare.

A metà assise, dopo che i lavori sono andati avanti per altri adempimenti, i capigruppo e consiglieri di maggioranza hanno improvvisato in sala giunta una loro conferenza stampa, per poi tornare sugli scranni consiliari.

In apertura lo stesso Sabella, prima di proporre la pregiudiziale, ha voluto offrire una testimonianza di solidarietà per tutti coloro che sono coinvolto nell'emergenza epidemiologica del Coronavirus.