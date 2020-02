TERMOLI. Consiglio comunale: ok su cimitero, mercato di via Montecarlo e Borgo.

Dopo la bagarre sul primo punto all’ordine del giorno sul raddoppio ferroviario e che ha visto la minoranza abbandonare l’aula in segno di protesta, il consiglio comunale è continuato senza intoppi con la sola maggioranza che ha affrontato e votato gli altri 6 punti.

Il cimitero, argomento caldo già finito sul tavolo di discussione della Terza Commissione Consiliare, è stato il tema su cui è stata chiamata a votare la maggioranza: nello specifico, l’ampliamento e gestione del cimitero e le controdeduzioni alle osservazioni presentate da Ciro Stoico il 10 dicembre 2019 e dall’avvocato Katia Palladino per conto della signora Adriana Ritucci il 13 dicembre 2019. Entrambi hanno visto un accoglimento parziale delle loro osservazioni: il primo sulla questione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) la cui procedura non è stata attivata per la variante al piano regolatore, accolta anche in consiglio con 15 voti favorevoli.

La seconda controdeduzione, oltre a confermare l’assenza della VAS, rimarca la necessità di conservare il limite minimo di 50 metri dagli edifici già preesistenti per la costruzione della nuova cinta cimiteriale. Quest’ultimo punto è stato respinto dal terzo settore – programmazione gestione e governo del territorio, in seguito alla nota dell’Asrem, datata 6 giugno 2018, che “ha espresso parere favorevole all’ampliamento del cimitero, non rilevando motivi ostativi all’approvazione della riduzione della distanza del confine dell’impianto cimiteriale dagli edifici esistenti”. L’osservazione non è stata accolta così come proposta nella controdeduzione.

Gli altri punti all’ordine del giorno ‘Modifiche ed integrazioni al regolamento per i servizi cimiteriali – provvedimenti’, ‘Nuovo mercato rionale di via Montecarlo – provvedimenti’ non hanno visto interventi, ottenendo la maggioranza dei voti favorevoli. Il punto all’ordine del giorno riguardante ‘Senso unico via Mascilongo – richiesta revoca ordinanza sindacale numero 277 del 5 novembre 2019’, presentata dall’ex sindaco Angelo Sbrocca che ha abbandonato l’aula dopo la questione del raddoppio ferroviario, è stata respinta con 15 voti contrari.

Di particolare interesse, sotto il profilo di programmazione e valorizzazione turistica, la mozione sul ‘Borgo Antico’ proposta dalla consigliera di maggioranza e Presidente della Quinta Commissione Fernanda De Guglielmo che ha richiesto l’inserimento del Paese Vecchio nel club de ‘I borghi più belli d’Italia’. Mozione approvata a maggioranza. Ultimo punto ‘Interpellanza sulla sicurezza stradale’ non è stato trattato a causa dell’assenza dei firmatari dell’interpellanza, ai sensi dell’articolo 50 comma quinto.