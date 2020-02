Il Consiglio comunale di Guglionesi dice no all'intitolazione di una strada a Bettino Craxi

GUGLIONESI. Nel corso del consiglio comunale di Guglionesi, riunito ieri pomeriggio, l'assessore Aristotile ha dato le dimissioni dal ruolo ricoperto in seno all'Unione dei comuni del Basso Biferno. La maggioranza, propone così, il nome di Michele D'Anselmo. Secondo la segretaria comunale vota solo la maggioranza, con votazione segreta.

D'Anselmo, con voto unanime, sostituisce Aristotile.

«Sono sopraggiunti notevoli impegni personali e per tali motivi è doveroso alleggerire gli incarichi” queste le dichiarazioni dell'assessore Aristotile.

A giorni, tramite dei fondi europei, partirà il servizio wi-fi per il paese. Un bando, vinto, di circa 20000 euro.

Secondo la consigliera Senese la mozione è un po' troppo generica, quella riguardante i vari investimenti europei a cui il comune vorrebbe accedere.

Durante queste settimane è stata attivata una short list pubblica, e in base a questa, verrà chiamato chi avrà i requisiti giusti. Questa short list è pubblica ed è stata chiusa il 20 gennaio. Si crea una task force di professionisti da poter garantire l'accesso. Si costituirà un ufficio dove potranno essere effettuati dei contratti di servizio, attraverso i finanziamenti europei. Attualmente le tematiche sono quelle presentate nella mozione, ma nulla esclude che possano nascere altre possibilità. Le tempistiche europee non coincidono con le nostre tempistiche contabili.

Secondo il consigliere Tomei, «in caso di progettazione bisogna definire i vari pagamenti. Con una delibera di giunta è stato stipulato un protocollo d'intesa: il protocollo non è esclusivamente come partner. Se il problema diventa di tipo finanziario, di cosa parliamo?. Evitiamo che queste cose succedano. Oggi si approva un piano esecutivo, quindi dobbiamo stare attenti, ciò non toglie che io sia totalmente d'accordo a questa mozione». Di tutta risposta, io sindaco Bellotti ha spiegato che il loro impegno, attualmente, è la partecipazione, «non parliamo di esecutivo ma solo di partecipazione. Oggi abbiamo bisogno di una struttura che ci segui in ogni passaggio. Dove possiamo partecipare, ci proveremo. Siamo solo nella prima fase, quella dell'adesione e del partenariato».

L'accordo di partenariato è l’unico mezzo con il quale poter accedere ai vari fondi europei.

La mozione passa con 9 consiglieri favorevoli, 1 astenuto e uno contrario.

Intitolazione strada a Bettino Craxi, la mozione è sostenuta dal consigliere di minoranza Antonio Tomei. «La storia della Repubblica italiana è in debito con la figura di Bettino Craxi. È una persona che, nel bene o nel male, rappresenta un pezzo della nostra storia. Ritengo necessario l'intitolazione di una via, in virtù del fatto che ricorre il ventennale della sua morte. Bisognerebbe votare con coscienza e senza appartenenza politica».

La maggior parte dei presenti è contraria alla mozione, poiché è più giusto intitolare una strada a «qualcuno che abbia lasciato un qualcosa di utile, buono e giusto a questo Paese».

Essersi sottratto a due gradi di giudizio, non fa di lui un esempio da seguire e/o da osannare. Strade, al momento, da intitolare a qualsivoglia persona, non ce ne sono.

Della maggioranza, solo la consigliera D'Astolto ha espresso parere favorevole perché «non è competenza sua giudicare una persona come politico e tantomeno umano».

La mozione è stata respinta, poiché solo due voti sono stati favorevoli.

I consiglieri Tomei, Senese e Del Peschio presentano la proposta inerente la revoca delle tariffe sui rifiuti. «Il comune di Guglionesi nel 2016 valuto il progetto presentato dalla ditta e attraverso un organo consultivo apporto delle modifiche. Il comune chiedeva di adeguare il progetto di fattibilità e qualche giorno dopo la ditta approvò il tutto. L'anno successivo si arrivò alla stipula del contratto di convenzione. Il contratto riporta e richiama la deliberazione dell'anno precedente, ma all'art.13 viene espressamente richiamato che gli importi delle tariffe sono invariabili. La confusione è nell’art.15 che stabiliva che una delle sue parti poteva richiedere di variare le condizioni del progetto. Nel 2019, il consiglio comunale di fatto ha variato le tariffe, anche facendo leva su quell'art.15 su richiesta della ditta. Questa variazione non poteva avvenire. Da qui nasce la proposta che abbiamo presentato noi consiglieri di minoranza. Chiediamo di rivedere quella deliberazione e di procedere alla revoca parziale riguardo le tariffe e di riconfermare le tariffe del 2016», chiosano Tomei, Senese e Del Peschio.

Il consigliere D’Urbano non è stato invitato alla stesura della proposta, a tal proposito il consigliere si chiede come mai ci sia stato Del Peschio allora vice sindaco. La domanda non chiarisce i dubbi ma scalda un po' gli animi tra i due, etra i due si inserisce anche l'assessore Aristotile che lo accusa di esser stato poco elegante nei confronti di una donna nel comunicato uscito qualche settimana fa.

Per il sindaco Bellotti bisogna approfondire bene la questione per poi riuscire a prendere delle decisioni in merito. L'argomento è rinviato. «Finalmente si parla della riduzione della Tari- afferma Bellotti- sono 20 anni che si hanno dei problemi. Parte dei proventi provenienti dalla discarica, dopo verifiche, saranno devoluti (?) ai cittadini. Dobbiamo aspettare, dopo che avremo contezza del bilancio».