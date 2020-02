PETACCIATO. Facilitatori a 5 stelle, Fallica: “Il territorio è il nostro habitat naturale e il ‘contagio’ con i cittadini è il motore di ogni nostra azione”.

Riallacciare il rapporto tra la base e il vertice del Movimento, trovare soluzioni alle problematiche che sono emerse nei territori, migliorare la comunicazione, aprire nuove sedi. Il tutto senza dimenticare gli assi portanti che hanno contraddistinto il Movimento: trasparenza e partecipazione.“Il nostro, il mio lavoro - spiega Matteo Fallica, facilitatore e Consigliere comunale di Petacciato - è quello di ricucire lo strappo che si è venuto a creare da quando il Movimento è salito al Governo: riattivare quel contagio umano fatto di idee e innovazioni”.

E’ trascorso poco più di un mese da quando il senatore Fabrizio Ortis, la deputata Rosa Alba Testamento e il consigliere comunale di Petacciato, Matteo Fallica sono stati nominati “facilitatori regionali” per il Movimento Cinque Stelle del Molise. Eletti attraverso il voto degli attivisti sulla piattaforma Rousseau, i tre eletti hanno sin da subito, ognuno per le proprie competenze, iniziato a lavorare sodo per rimettere in marcia il movimento pentastellato regionale.

I facilitatori operano “a titolo gratuito”, puntualizza Matteo Fallica Consigliere comunale di minoranza del comune di Petacciato,in tre aree principali: la deputata Rosa Alba Testamento alle relazioni esterne (rapporti con gli stakeholder, le associazioni, i comitati ecc.); il senatore Fabrizio Ortis per le relazioni interne (rapporti con gli eletti cinquestelle della regione, punto di supporto per le liste); e Matteo Fallica, appunto, alla formazione e coinvolgimento (sia la formazione degli eletti e degli iscritti, sia il coinvolgimento di nuove persone che sono interessate a far parte del Movimento).

“Sostanzialmente - spiega Fallica – siamo l’anello di congiunzione tra base e istituzioni, cittadini ai quali è stato affidato il compito di lavorare sul territorio affinché il Movimento possa far crescere la sua organizzazione “. Ognuno dei tre facilitatori ha una propria competenza, un settore da portare avanti ma il coordinamento è unico: “il confronto tra di noi - continua il Consigliere comunale - è costante, ci confrontiamo sui problemi che riscontriamo e sulle possibile soluzioni da trovare e, eventualmente, da applicare”.

Appunto i problemi organizzativi, lo scollamento tra la base del Movimento e i suoi vertici. “Era un passaggio quasi obbligato per noi - evidenzia Fallica - perché siamo passati in poco tempo dalla piazza, dove eravamo tutti insieme a portare avanti le nostre idee di rinnovamento e di denuncia, al Governo, dove la non strutturazione sul territorio si è fatta sentire”. Ed è qui, in questo vuoto che si inseriscono le figure dei facilitatori. “Il nostro lavoro di raccordo è molto importante perché permetterà a tutta la comunità del Movimento di tornare a sentirsi protagonista - continua Fallica -.Come detto siamo noi facilitatori il ponte di collegamento tra i territori e le istituzioni”. Non delle veline ma dei veri e propri “organizzatori politici”.

Un primo mese di lavoro che arriva, con ogni probabilità, nel momento più duro e difficile per il Movimento. “Nonostante il de profundis che i nostri avversari politici ci dedicano quotidianamente, nel Movimento c’è entusiasmo e ancora tantavoglia di partecipazione. Il Movimento è vivo ed è un bene per il Paese e, in questo caso, peril Molise.La conferma è arrivata dalla grande partecipazione alla manifestazione di Roma con la quale abbiamo ribadito il nostro No al ripristino dei vitalizi”.

I facilitatori, però, nascono proprio per sopperire ai tanti problemi interni dei 5 stelle. “Di problemine abbiamo come ogni grande organizzazione. Ma sono problemi diciamo così, naturali, di crescita e riconducibili più ad una sana voglia maggiore di partecipazione e di formazione dei nostri attivisti”. Nel concreto, secondo Fallica, il passo fondamentale per uscire dalla crisi è: ”tenere sempre l’istituzione il più vicina possibile al territorio, l’eletto alla base; formare il cittadino ossia dargli tutti gli elementi, ad esempio, per interpretare e discutere una delibera di Consiglio comunale o regionale affinché sia capace di una controproposta; tornare nella piazza partendo dalla nascita degli infopoint, centri di aggregazione territoriale”.

Quindi non più vivere politicamente sulla rete, ma edificare nella società reale. “La rete è e resterà fondamentale per noi, ma io credo che il contatto umano, l’incontro e lo scambio di idee e il confronto dal vivo siano fondamentali per aumentare e rilanciare la nostra comunità”. L’obiettivo del Movimento è quello di cercare di aprire più sedi possibili per radicarsi nel territorio e “diventare un punto di riferimento per la comunità: dove ci sono le sedi - conclude Fallica - è più facile aggregare, è più semplice raccogliere istanze da portare all’interno delle istituzioni ed è più semplice raccontare le nostre azioni pensate esclusivamente per i cittadini”.

Alessandro Corroppoli