TERMOLI. Molto interessante agli occhi dei promotori del comitato per il Referendum sull’annessione del basso Molise all’Abruzzo il contenuto del convegno di ieri pomeriggio, che ha visto il senatore ed ex Governatore dem Luciano D’Alfonso intervenire a Venafro, presso i locali posti a piano terra del “Palazzo Ex Armieri” (Piazza Vittorio Emanuele), nel dibattito sulla Macro–Regione organizzato dal locale circolo Pd e dall’Associazione Partecipazione Democratica.

«Si torna a parlare di macroregione. La lucidità politica e il pensiero in merito del Senatore Luciano D'Alfonso è indiscutibile e ben noto – riferisce il presidente Nicola Felice - già molti convegni e dibattiti su questo argomento, condivisibile, ci sono stati in passato, anche recente, ma oltre alla buona dialettica dei convenuti e illustri relatori null'altro è stato prodotto.





L'argomento si mostra essere una buona arma di distrazione di massa appena torna in auge qualche iniziativa popolare di riaggregazione delle due regioni Molise e Abruzzo.

E' per questo che pur auspicando la realizzazione della macroregione, che necessita di una legge Costituzionale, si chiede nel frattempo di realizzare la Federazione tra le regioni così come disposto nell'art. 117 comma 8 della Costituzione modificata nel 2001.

Ciò consentirà di conservarel'autonomia delle regioni federate e la possibilità di fare una programmazione unica in settori importanti e vitali dell'economia: sanità, turismo, trasporti, pesca, infrastrutture e altro.

Politici capaci e lungimiranti come il Senatore D'Alfonso con il loro impegnopossono facilitare molto perottenere questi obiettivi».