TERMOLI. In vista dell’8 marzo e della manifestazione “Donne lavoro e opportunità #allaPari” che si terrà lunedì 9 marzo alle ore 17 presso la sala riunioni all’ex seminario di Termoli, stamani, nella sede dem di via Adriatica, conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa targata donne democratiche. C’erano la commissaria di circolo Maricetta Chimisso, la consigliera comunale Manuela Vigilante, il collega Oscar Scurti e Nicoletta Bartollino.

«Siamo qui per presentare l'iniziativa dell'8 marzo. Noi di lavoro dobbiamo e vogliamo parlare perché è una possibilità di sviluppo e crescita per la donna», ha esordito la Chimisso.

Per la Vigilante, “L’iniziativa che abbiamo deciso di organizzare come donne democratiche del Molise è volta a trattare il ruolo della donna nel mondo del lavoro. Abbiamo deciso di fare una tavola rotonda con le tre sigle sindacali. Parità salariale, misure a favore delle donne e imprenditoria femminile. Forse ancora oggi la donna lavorative continua ad avere delle difficoltà. Come Partito democratico, donne democratiche e partito del basso Molise chiederemo al comune di Termoli di illuminare il municipio di giallo il 28 marzo per l'endometriosi. La richiesta arriva dalla dottoressa Elda della Fazia».

La Bartollino evidenzia come «Siamo ancora tanto indietro. In Islanda le donne sono al pari degli uomini ad esempio. Non riusciremo forse mai a raggiungere i risultati dell'Islanda però possiamo continuare a lavorare sul territorio. È importante questo momento di riflessione per loro senza essere penalizzate dalla maternità o cose del genere». Infine, Oscar Scurti: «Il mondo e il partito ha bisogno delle donne. Noi siamo stati i primi a puntare sul gruppo delle donne democratiche. Iniziativa molto interessante».