Tosap e tassa rifiuti giornaliera, nessun aumento: confermata la tariffa in vigore

TERMOLI. Non ci sarà alcun aumento sulla tariffe della Tosap e la tassa rifiuti giornaliera nel 2020. E' questa la decisione assunta dalla giunta Roberti in materia di fiscalità locale per quanto riguarda il commercio ambulante e itinerante.

L'esecutivo ha deciso di confermare per l’anno 2020 le tariffe della tassa occupazioni spazi e aree pubbliche e tassa rifiuti giornaliera in vigore nell’anno precedente. Viene dato atto anche della modalità di riscossione in regime di concessione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Termoli.

Il Servizio competente dovrà trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della deliberazione e trasmettere il presente provvedimento al concessionario della riscossione per i provvedimenti di competenza.